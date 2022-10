Investitie inceputa in urma cu patru ani, blocata de un accident de munca si mai multe litigii

O investitie inceputa in anul 2018, in valoare de un milion de euro, a fost blocata ani la rand de un accident de munca mortal, dar si de mai multe litigii. Este vorba de un pod care duce spre satul Toiaga din comuna Stoina, investitie care a fost si in vizorul anchetatorilor DNA, pentru ca finantarea era din fonduri europene.In satul Toiaga locuiesc aproximativ 100 de familii, iar in anii 2017-2018 autoritatile locale de atunci au reusit sa obtina fonduri europene pentru realizarea unui pod ... citeste toata stirea