Investitii de 500.000 de lei la o scoala de la sat

Scoala din comuna Ciuperceni va fi dotata cu tehnologie de ultima generatie, materiale didactice pentru laboratoare dar si pentru sala de sport. Investitia este finantata prin PNRR."Ideea este sa continuam investitiile prin PNRR in sistemul de invatamant. Din cate am discutat cu furnizorii, in luna februarie vor ajunge tabletele de ... citește toată știrea