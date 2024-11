Investitii incepute acum peste 10 ani, inca nefinalizate

Lucrari demarate in perioada 2012-2015 raman nefinalizate intr-o comuna din Gorj. In comuna Stejari, o investitie cruciala pentru comunitate a fost abandonata, iar alta este inca neterminata, ceea ce obliga primaria sa returneze sume importante de bani. Mai mult, exista riscul ca autoritatile locale sa fie blocate in accesarea fondurilor europene pe viitor.Sistemul de canalizare din centrul comunei, inceput in 2012, s-a limitat la o simpla teava ingropata in pamant."Avem un sistem de ... citește toată știrea