Investitii mai mari pe partii. Zapada artificiala e baza!

Iernile sarace in zapada determina administratorii domeniilor schiabile sa investeasca mai mult in zapada artificiala. Deja, pe unele partii, au inceput pregatirile pentru noul sezon. Tunurile de zapada vor functiona la intensitate maxima de la jumatatea lunii viitoare, cand se anunta temperaturi negative si chiar ninsori la munte.In Valcea, la Domeniul Schiabil Transalpina, s-a facut revizia instalatiile, tunurile si lanciile de zapada sunt in teste, iar administratorii partiilor spun ca au ... citește toată știrea