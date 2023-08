Autoritatile locale din comuna Balesti fac investitii majore in sistemul de invatamant din comuna pentru ca acest sector reprezinta o prioritate pentru primarul Madalin Ungureanu. Va fi construita o cresa, o alta gradinita se extinde, iar in restul unitatilor de invatamant se doreste schimbarea mobilierului si echipamentelor didactice.Cele doua investitii in sistemul de invatamant prescolar si anteprescolar se realizeaza prin Compania Nationala de Investitii. "Vreau sa va spun ca am predat ... citeste toata stirea