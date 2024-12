Inzapeziti la 4.00 dimineata

In aceasta dimineata, ora 04.20, jandarmii montani din Ranca au fost sesizati prin apelul 112 despre faptul ca un autoturism este suspendat in zapada in afara partii carosabile din zona montana Ranca.Jandarmii montani s-au deplasat la locul indicat, au gasit masina suspendata in zapada si trei tineri din judetul Olt, care erau echipati de munte, dar nu isi puteau continua deplasarea. Acestia au mentionat ca s-au deplasat in Ranca cu intentia sa se bucure de zapada si sa isi faca fotografii. ... citește toată știrea