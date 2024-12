Inzapeziti pe Transalpina

Jandarmeria Valcea a fost sesizata marti cu privire la faptul ca patru autovehicule au ramas inzapezite pe drumul care leaga domeniul schiabil Transalpina de Voineasa, in apropiere de Curmatura Vidrutei.Un echipaj al Jandarmeriei Montane Voineasa s-a deplasat de urgenta la fata locului. Jandarmii au constatat ca in autovehicule se aflau opt adulti si patru copii, toti in stare buna, fara a necesita ingrijiri medicale.Pentru deblocarea drumului, jandarmii au solicitat interventia utilajelor ... citește toată știrea