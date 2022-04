Ion Calinoiu, eliberat din arest. Ce a stabilit instanta!

Ion Calinoiu a fost eliberat dupa ce a dormit o noapte in arest. Fostul presedinte al Consiliului Judetean Gorj a fost prezentat, joi, in fata instantei si magistratii au decis sa-l plaseze sub control judiciar pentru urmatoarele 60 de zile.Calinoiu este banuit de marturie mincinoasa. "Barbatul retinut pentru savarsirea infractiunii de marturie mincinoasa a fost prezentat Parchetului de pe langa Tribunalul Gorj, fata de acesta fiind dispusa masura controlului judiciar, pentru 60 de zile", a ... citeste toata stirea