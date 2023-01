Senatorul Ion Iordache, presedintele PNL Gorj, a declarat ca numirile in Directoratul CEO sunt facute de catre social-democrati: "PSD coordoneaza toata treaba asta. De astazi incolo sa ii asume, toti oamenii sunt oamenii lor. Au zis ca au oameni sa puna prin functii.PSD coordoneaza prin oamenii pe care-i are. In directorat vor pune tot ei acum, ei au majoritate in toate. Am vazut niste declaratii, ca ei au specialisti, ... citeste toata stirea