Iordache: CEO va plati mai mult cu 300% pentru transportul carbunelui pe calea ferata

Se mareste pretul la transportul feroviar al carbunelui. Ministerul Transporturilor a initiat o ordonanta pentru a actualiza preturile din contractele pe care le are CFR. Aceasta actualizare presupune marirea cheltuielii, pe care Complexul Energetic Oltenia o are pentru acest serviciu de transport, cu 300%, a declarat astazi, in conferinta de presa, senatorul Ion Iordache.Presedintele PNL Gorj, Ion Iordache, afirma ca aceasta ordonanta de guvern reprezinta un atac la buna functionare a CEO si ... citeste toata stirea