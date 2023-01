Iordache: Romanescu s-a ridicat si a plecat din sala. Romanescu: Eu vad foarte bine conlucrarea cu Ion Iordache

Ion Iordache si Marcel Romanescu nu au purtat o discutie in cadrul sedintei de Birou Politic Judetean, organizata in seara de 10 ianuarie.Desi edilul sustinea ca isi doreste sa abordeze mai multe aspecte legate de candidatura sa din 2024, acest lucru nu s-a intamplat.Mai mult, presedintele PNL Gorj, Ion Iordache, spune ca primarul Marcel Romanescu a parasit sala de sedinte: "Am avut aseara sedinta de Birou Politic Judetean (BPJ), unul dintre punctele de pe ordinea de zi a fost acela de a ... citeste toata stirea