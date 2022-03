Iordache sustine legea care ar permite finalizarea hidrocentralelor de pe Jiu

"Platim facturi umflate la energie, suntem la mana unor interese externe si am ajuns la capatul rabdarii" - acesta este mesajul transmis astazi la parlament de senatorul Ion Iordache de la Forta Dreptei.Acesta a sustinut in comisiile de specialitate proiectul de lege care propune ca investitiile in capacitati energetice abandonate din cauza litigiilor pe teme de mediu sa fie scoase din zona ariilor protejate."Le-am argumentat colegilor senatori si reprezentantilor ministerelor si ONG-urilor ... citeste toata stirea