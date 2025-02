IPJ Gorj: Bunuri de peste 30 de milioane de lei, puse sub sechestru

Bunuri in valoare de peste 30 de milioane de lei au fost puse sub sechestru in diverse dosare penale, a comunicat IPJ Gorj. In 2024, au fost efectuate 108 perchezitii domiciliare si initiate 61 de actiuni si s-au aplicat 134 de sanctiuni contraventionale in cuantum de 867.250 de lei.Conform bilantului pe 2024, in judetul Gorj, in urma analizei evolutiei criminalitatii au fost constatate 68 de infractiuni de ... citește toată știrea