IPJ Gorj cauta inlocuitori pentru mascatii acuzati de tortura

"Mascatii" de la IPJ Gorj cauta noi colegi! In acest sens, Serviciul de Actiuni Speciale desfasoara, zilele acestea, o selectie interna. Sunt disponibile 5 posturi. Mai exact, sefii acestei structuri doresc sa gaseasca inlocuitori pentru cei 5 lucratori SAS care au ajuns in arest dupa ce au snopit in bataie un cetatean din orasul Novaci.Serviciul de Actiuni Speciale al IPJ Gorj functioneaza deficitar dupa ce o intreaga echipa a ajuns in spatele gratiilor. In incercarea de a remedia aceasta ... citeste toata stirea