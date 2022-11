Inspectoratul Judetean de Politie Gorj a confirmat ca a avut in cercetare un dosar legat de lucrarile efectuate pe Calea Eroilor, dar acesta a fost transmis la Directia Nationala Anticoruptie din Bucuresti.Procurorii din Targu Jiu dispusesera inceperea urmaririi penale in rem pentru mai multe infractiuni."Se efectueaza cercetari in rem sub aspectul savarsirii infractiunilor de abuz ... citeste toata stirea