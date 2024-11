Isi ajuta mama sa gaseasca un loc de munca

O tanara din Targu-Jiu ii cauta un loc de munca stabil mamei, femeie in varsta de 45 de ani care este dornica sa munceasca."Caut un loc de munca in Targu-Jiu pentru mama mea si apelez la voi, prietenii si cunoscutii de aici, cu speranta ca poate aveti nevoie de un om muncitor. Mama are 45 de ani si este pregatita sa munceasca intr-un mediu stabil, fie ca vanzatoare intr-un magazin, fie ca ajutor in Horeca (bucatarie, patiserie, fast-food) sau in orice alt domeniu care ofera un colectiv ... citește toată știrea