Isi cer pensiile speciale in instanta

Fostul parlamentar de Gorj Florin Carciumaru a castigat in prima instanta procesul prin care isi cere plata pensiei speciale.Decizia data pe 7 iulie nu este definitiva insa spune ca: "Obliga Parlamentul Romaniei-Senatul la repunerea in plata in favoarea reclamantului a indemniza?iei pentru limita de varsta si la plata acestei indemnizatii incepand cu data de 27.02.2021. Obliga Parlamentul Romaniei-Senatul sa plateasca reclamantului suma de 1.190 lei cu titlu de cheltuieli de judecata".La ... citeste toata stirea