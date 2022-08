Istoric din Gorj, la cel mai important congres de istorie de la nivel mondial

Istoricul gorjean Hadrian Gorun, conferentiar dr. la Universitatea "Constantin Brancusi" din Targu Jiu, va participa, in perioada 25-27 august, la Congresul International de Stiinte Istorice, cea mai veche si cea mai importanta manifestare istorica din lume. Congresul se va desfasura in orasul Poznan, din Polonia."Are loc o data la cinci ani. Prima editie a avut loc in anul 1900 la Paris. Manifestarea reuneste istorici din toata lumea. Voi participa la sesiunea Comisiei de Istorie a Relatiilor ... citeste toata stirea