ISU Gorj: Recomandari pentru un Revelion in siguranta

Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Gorj vine cu un set de sfaturi utile pentru ca trecerea in Noul An sa fie lipsita de incidente. Indiferent daca petrecem acasa, in unitati de cazare sau la restaurante, este esential sa fim preventivi pentru a evita situatiile de urgenta.ISU Gorj subliniaza importanta informarii prealabile despre starea drumurilor inainte de a porni la drum si echiparea corespunzatoare, mai ales in zonele montane.In cazul in care optati pentru cazarea in