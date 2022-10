ITM Gorj acuza presiuni in cazul Dobrin- DSP Gorj

Inspectoratul Teritorial de Munca Gorj a remis, luni, un comunicat de presa in care vorbeste de presiuni facute in cazul procesului cu Directia de Sanatate Publica Gorj, institutie pe care a amendat-o dupa ce unui angajat, Adrian Dobrin i s-a facut rau in timpul programului de lucru, iar DSP Gorj a spus ca acesta era liber."Aducem in atentia opiniei publice faptul ca indiferent de presiunile facute, Inspectoratul Teritorial de Munca Gorj a castigat procesul intentat de catre Directia de ... citeste toata stirea