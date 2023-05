Iulian Popescu este noul prefect de Gorj. Acesta a depus juramantul astazi, in cadrul unei ceremonii la care au fost prezenti primari, sefi de institutii, dar si fostul prefect de Gorj, Cristina Cilibiu."Aceasta zi este de mare insemnatate pentru mine si vreau sa va spun ca traim niste vremuri tulburi, vremuri in care timpul nu mai are rabdare cu oamenii si, de aceea, este greu sa facem planuri, sa vorbim despre ce avem de facut de aici inainte. Dar singurele lucruri stabile raman principiile ... citeste toata stirea