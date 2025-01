Iulian Popescu: "Nu este nevoie de doi subprefecti sau doi vicepresedinti"

Iulian Popescu, presedintele PNL Targu Jiu, sustine reforme structurale in administratia publica: "Nu este nevoie de doi subprefecti sau doi viceprimari", a spus acesta in contextul noilor reglementari care au impus restrictii pentru functionari si mai putin pentru functii.Fostul prefect al judetului Gorj, Iulian Popescu, a declarat ca sustine reforme majore si bine gandite in administratia publica, subliniind ca reorganizarile institutionale sunt necesare, dar trebuie realizate cu atentie. ... citește toată știrea