Jandarm din Gorj, cazut intr-o rapa. Cum s-a petrecut nenorocirea!

Este alerta in zona montana din Gorj. Un jandarm ar fi cazut intr-o rapa din zona Parangul Mare, seara trecuta. Era insotit de un alt jandarm care a reusit sa alerteze autoritatile.Cei doi erau in timpul liber si au pornit din Petrosani pe un traseu montan. La un moment dat, unul dintre ei s-a dezechilibrat si a cazut intr-o rapa aproximativ 300 de metri.In zona, este cod galben de vant puternic. Salvamontistii si jandarmii au pornit, in aceasta dimineata, spre locul accidentului. ... citeste toata stirea