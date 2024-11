Jandarmii, antrenamente spectaculoase in muntii Gorjului

Antrenamente spectaculoase ale jandarmilor pentru interventii periculoase in munti. Acestia si-au exersat abilitatile prin simulari de salvari de pe stanci, coborari in rapel si exercitii pe tiroliana. Ducerea la bun sfarsit a operatiunilor contra cronometru presupune, an de an, zeci de ore de pregatire."Ne pregatim pentru ca vrem sa fim cei MAI buni. Iar in aceste zile, jandarmii montani din cadrul posturilor montane Ranca, Runcu si Tismana, precum si din cadrul Detasamentului Mobil, au ... citește toată știrea