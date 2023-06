Zilele localitatii Rosia de Amaradia vor avea loc in perioada 30 iunie - 2 iulie. Jean de la Craiova va canta in ultima zi."Ne pregatim in acelasi timp si de a sarbatori, adica de organizarea "Zilelor Localitatii", care se vor desfasura pe data de 30 iunie, 1 iulie si 2 iulie 2023. Va informez ca pana in prezent, am reusit sa obtin acordul de a participa la zilele ... citeste toata stirea