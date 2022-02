Job platit cu 10 mii de lei la primarie, dar nu-l vrea nimeni

"Nu am reusit sa atragem pe nimeni din IT. Cautam un specialist in digitalizare pe un salariu lunar de 10.000 de lei/brut, dar nu s-a prezentat nimeni", a recunoscut Emil Boc.Prezentat inclusiv de revista Universitatii Harvard ca un Silicon Valley al Europei, datorita in primul rand numarului mare de IT-isti raportat la populatia orasului, Clujul ar avea, potrivit unor date, circa 25.000 de angajati in IT. "Suntem orasul cu cea mai mare concentrare de IT-isti pe metru ... citeste toata stirea