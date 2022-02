Judetele de pe Jiu se asociaza pentru atragerea de bani europeni

Consiliile judetene din Dolj, Gorj si Hunedoara au pus bazele Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Conurbatia Jiului"."Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "Conurbatia Jiului" va avea sediul in Romania, municipiul Targu Jiu, strada Victoriei, nr. 4, camera 128, judetul Gorj si un patrimoniu initial de 75.000 lei.Se aproba participarea Judetului Gorj la patrimoniul initial al Asociatiei cu o contributie in numerar, in valoare de 25.000 lei", se arata intr-un proiect de hotarare ce va ... citeste toata stirea