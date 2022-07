Jungla urbana. Vulpe cu o gaina in gura, filmata intr-o parcare din municipiul Targu Jiu VIDEO

O vulpe a fost filmata, in dimineata de miercuri, 13 iulie, de un targujian in timp ce se afla cu o gaina in gura in parcarea de resedinta a unui cartier din municipiul Targu Jiu. Vulpea s-a uitat pentru cateva secunde catre cel care o filma, dupa care a fugit printre masini cu gaina in gura.Cel mai probabil, animalul a dat atacul la o gospodarie aflata in apropiere, dupa care s-a ratacit. In urma cu cateva luni, o vulpe a fost suprinsa noaptea pe o strada din zona centrala a municipiului ... citeste toata stirea