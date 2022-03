Jurnalist din Kiev, refugiat cu familia in orasul lui Brancusi. "M-am gandit de o mie de ori si tot nu inteleg logica acestui razboi"

Un cunoscut jurnalist ucrainean de la un post national de televiziune s-a refugiat impreuna cu familia sa la centrul din Targu Jiu al Asociatiei Persoanelor cu Handicap din Oltenia. El a fost nevoit sa plece din tara invadata de armata rusa pentru ca are un copil de 12 ani cu hemofilie si nu mai putea primi tratamentul de care are nevoie pentru ca viata sa nu-i fie pusa in pericol.Roman Malik Viktorovych este prezentator la postul CHANNEL 4 LLC din Kiev. Acesta a povestit ca a plecat dupa ce a ... citeste toata stirea