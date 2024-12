Klaus Iohannis ne anunta ca mai ramane presedinte

Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a anuntat in urma cu putin timp ca va ramane in functie pana la alegerea unui nou presedinte. Anuntul a venit in contextul in care Curtea Constitutionala a anulat alegerile prezidentiale, care vor fi reluate anul viitor."La scurt timp dupa primul tur am primit semnale la inceput doar telefonice de la servicii ca anumite lucururi sunt ciudate. Am disupus sa se verifice si in scurt timp am primit informarile scrise. Am convocat in scurt timp CSAT. Acolo am ... citește toată știrea