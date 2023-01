L-au batut in parcare si l-au amenintat cu pistolul

Un barbat de 48 de ani, din municipiul Targu Jiu, a fost agresat fizic de doua persoane si amenintat cu un pistol. Intamplarea s-a petrecut pe data de 9 ianuarie 2023.Din primele cercetari, politistii au stabilit faptul ca, in jurul orei 19:20, in timp ce se afla in parcarea de resedinta, barbatul, pe fondul unui conflict spontan, ar fi fost lovit de doua persoane. De asemenea, una dintre persoane ar fi tras cu un pistol in piciorul acestuia.La scurt timp, oamenii legii au identificat ... citeste toata stirea