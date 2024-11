La petrecere cu "pistolul" la brau

Politistii gorjeni s-au sesizat dupa ce in mediul online a aparut un articol cu fotografii, in care se speculeaza faptul ca un barbat din Targu Jiu, in timp ce se afla la o petrecere, ar fi dansat cu pistolul asupra sa.Politistii gorjeni au dispus efectuarea de verificari in vederea stabilirii situatiei de fapt."La data de 14 noiembrie a.c., politisti din cadrul Biroului Arme, Explozivi si Substante Periculoase Gorj s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul ca la data de 13 noiembrie, un ... citește toată știrea