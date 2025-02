La volan dupa ce a baut whisky

Un barbat din judetul Gorj a fost condamnat zilele trecute la o pedeapsa cu suspendare dupa ce a fost prins conducand sub influenta alcoolului si fara permis de conducere. Acesta a prezentat politistilor un permis de conducere provizoriu eliberat de autoritatile britanice, care nu are valabilitate pe teritoriul Romaniei.Incidentul a avut loc in primavara anului 2023, cand barbatul, aflat la volanul unui BMW, a fost oprit de politistii din Motru. Potrivit rechizitoriului, in dimineata zilei de ... citește toată știrea