La volan dupa trei beri

Un gorjean de 43 de ani, fara antecedente penale, a fost condamnat la pedeapsa de 1 an inchisoare, pentru savarsirea infractiunii de conducere a unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante, fapta din data de 11.01.2024.Barbatul a fost implicat intr-un accident rutier soldat cu pagube materiale, pe fondul consumului de bauturi alcoolice, intrand in coliziune cu stalpul de sustinere al semaforului electric."Organele de politie au consemnat ca ... citește toată știrea