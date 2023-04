Un tanar de 23 de ani, din comuna Matasari, a fost depistat, la data de 14 aprilie, de catre politistii din cadrul Politiei Municipiului Motru, in timp ce conducea un autoturism, avand dreptul de a conduce autovehicule suspendat.Tanarul se deplasa pe DN 67 Motru, cand a fost oprit de oamenii legii.In cauza, s-a intocmit dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de conducere a unui vehicul pe drumurile publice, de catre o persoana care are suspendat acest drept.La data de 15 aprilie, ... citeste toata stirea