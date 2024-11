Lapovita la munte

Drumarii anunta posibile precipitatii sub forma de lapovita si ninsoare in zona montana a DN 67C, intre Ranca si Obarsia Lotrului.Avand in vedere prognozele meteo, duminica dimineata un utilaj cu lama, incarcat cu material antiderapant, va efectua o revizie si va interveni daca o ... citește toată știrea