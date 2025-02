Lasata fara suflare de o bucata de gheata cazuta de pe bloc

Incident foarte grav in Chiajna, Ilfov! O femeie a murit dupa ce a fost lovita in cap de o bucata de gheata cazuta de pe un bloc.Tragedia s-a petrecut marti, in jurul orei 14. Femeia era in gradina unui bloc si, se pare, astepta pe cineva. In acel moment, o bucata imensa de gheata de pe acoperis a cazut peste ea. Vorbim despre un bloc inalt de cinci etaje, plus mansarda.Oamenii din zona au incercat sa ii acorde primul ajutor, au sunat la 112. Imediat la fata locului au sosit pompierii. Au ... citește toată știrea