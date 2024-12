Lasconi a inteles ca nu ea conteaza si indeamna la calm

Elena Lasconi a atacat dur in prima faza decizia CCR de anulare a alegerilor prezidentiale, dar intr-un final a inteles ca nu este vorba despre ea, ci despre riscul in care ar fi fost aruncata tara."Am inteles foarte clar ca nu este vorba despre mine, ci despre lupta extrem de importanta pe care trebuie sa o dam ca sa nu reintram in sfera de influenta a rusilor", a spus Lasconi intr-un mesaj postat duminica pe pagina de socializare.Candidatul ajuns in turul al doilea al alegerilor ... citește toată știrea