Lasconi ii cere lui Iohannis sa plece

Liderii USR ii cer demisia presedintelui Klaus Iohannis in ziua in care i se incheie mandatul, mai exact pe 21 decembrie, si dau ultimatum pana luni coalitiei pentru acceptarea unor masuri, intre care adoptarea bugetului, demiterea sefului AEP si a sefilor serviciilor.Liderii USR au lasat o lista de 8 puncte si solicita indeplinirea tuturor pentru ca ei sa decida sa fie in continuare la guvernare."Am venit cu 8 puncte azi care practic se regasesc si in programul de guvernare. In tot acest ... citește toată știrea