Le bate obrazul primarilor: Daca ne mobilizam, eram pe primul loc!

Unii s-au implicat, altii "au mancat seminte" si nu au luat prea in serios alegerile prezidentiale! Asta crede un primar cu state vechi din judetul Gorj dupa rezultatele ireale dupa primul tur al prezidentialelor. Edilul comunei Turburea, Ion Birca, spune ca daca s-ar fi implicat toti primarii asa cum s-a implicat el "eram pe primul loc".Primarul Ion Birca a marturisit ca inca e in stare de soc dupa rezultatul alegerilor. Degeaba a reusit el, in comuna pe care o conduce, sa scoata un scor bun ... citește toată știrea