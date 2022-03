Lebede salvate de la o moarte sigura

O familie de lebede a fost salvata de la o moarte sigura. Cuibarul lor s-a desprins si a ajuns pana aproape de portile hidrocentralei, fiind in pericolul de a fi aspirate. Au intervenit pescarii de la Asociatia Judeteana a Vanatorilor si Pescarilor Sportivi Gorj, au mutat cuibarul si l-au ancorat in apropiere de Masa Tacerii."Cuibarul unei familii de lebede aflate pe barajul Targu Jiu a ajuns in portile barajului. Incercam relocarea acestuia, altfel exista riscul sa fie aspirate prin porti! ... citeste toata stirea