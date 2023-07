Castravetii amari ii aduc profit dulce unei familii de legumicultori din Gorj. Cultiva legumele aduse din Nepal de cinci ani si acum livreaza castraveti amari in toata tara. Cunoscuti drept "insulina verde", acestia sunt un tratament natural impotriva diabetului. Tin glicemia sub control, dar au beneficii minune si pentru ficat, pancreas sau fiere.Elena si Victor Calota cultiva castraveti amari de cinci ani in solarii, intr-un sat de langa Targu Jiu. Au inceput cu cateva fire ca sa-l ajute pe ... citeste toata stirea