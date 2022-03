Liceul din Rosia de Amaradia, in santier

Se lucreaza intens la extinderea si modernizarea liceului din comuna gorjeana Rosia de Amaradia. Potrivit graficului de lucrari, investitia ar trebui sa fie gata la finalul acestui an, dar elevii ar putea avea o surpriza si sa inceapa noul an scolar in casa noua. Odata finalizat, liceul din Rosia va deveni una dintre cele mai moderne unitati de invatamant din judetul Gorj.Liceul este extins, modernizat si dotat cu tot ce este necesar pentru ca elevii sa invete in cele mai bune conditii. ... citeste toata stirea