Lider PSD: Romanescu nu va fi candidatul nostru! Un consilier local acuza blat intre PSD si PNL!

Intrebat despre aceste situatii, liderul PSD Targu Jiu, Cristi Rujan, a explicat, intai de toate, ca nu s-au purtat discutii ca Romanescu sa vina la PSD ori sa candideze pe lista social-democratilor. Asta in ciuda faptului ca se vehiculeaza o astfel de varianta de cel putin doi ani. "In ce priveste discutia trambitata de foarte mult timp in expunerile din media, va spun ca nu a fost nicio discutie cu domnul Marcel Romanescu, nu am avut nici intalniri oficiale, nici informale. Nu am discutat ... citeste toata stirea