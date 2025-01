Lider sindical: Ciolacu ne-a mintit

Liderul sindical Constantin Mitrescu a pus tunurile pe premierul Marcel Ciolacu, pe care-l acuza ca a mintit atunci cand si-a prezentat planul de guvernare. La CEO se inchid cariere si blocurile intra in rezerva de capacitate, desi a declarat ca nu se va inchide nimic pana nu se va pune ceva in loc. In schimb, ordonanta trenulet afecteaza compania si salariatii pe toate partile."Ciolacu a mai mintit o data. A spus in planul de energie, cu care a fost ... citește toată știrea