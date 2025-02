Liderul FNME: Energia pe carbune ar fi mai mica decat cea pe gaz!

Daca nu ar avea povara certificatelor de dioxid de carbon, energia pe carbune ar fi mai ieftina decat cea pe gaz! O spune liderul Federatiei Nationale Mine Energie, Dumitru Pirvulescu. El a subliniat ca nu are mari sperante in realizarea grupurilor pe gaze promise la Turceni si Isalnita pentru ca e greu de crezut ca se vor putea realiza turbine in Romania intr-un timp atat de scurt.De altfel, aceeasi idee a lansat-o si fostul director al Termocentralei Rovinari. Laurentiu Ciurel a catalogat ... citește toată știrea