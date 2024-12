Liliana Craciun afla ce sanctiune merita dupa decesul lui Andrei

Directorul spitalului din Targu Jiu a primit raportul de cercetare disciplinara, cu privire la medicii care au fost de serviciu in ziua in care a murit Andrei, un tanar de 16 ani, pe care nimeni nu a vrut sa il opereze. Spitalul din Targu Jiu nu are chirurg pediatru, Serviciul de Ambulanta Gorj nu avea medic de garda, iar pana sa vina o ambulanta de la Craiova, copilul a murit.Potrivit legii, Andrei putea fi operat si de un chirurg pentru adulti, pentru limita de varsta a fost modificata de ... citește toată știrea