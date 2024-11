Lilieci in salonul spitalului. Director: Au ramas aproximativ doua minute

Imagini surprinzatoare cu lilieci zburand intr-un salon de pediatrie au devenit virale pe internet, atragand o reactie prompta din partea conducerii Spitalului Municipal Oltenita. In salon se aflau internati doi copii impreuna cu mamele lor. Managerul spitalului a explicat ca "probabil aveau cuibul in apropiere" referindu-se la liliecii surprinsi in interior.Conducerea spitalului a confirmat incidentul, precizand ca pacientii au fost imediat mutati intr-un alt salon, iar camera a fost ... citește toată știrea