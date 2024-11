Lista scolilor care vor desfasura cursuri online pe 22 si 25 noiembrie

Inspectoratul Scolar Judetean Gorj a anuntat ca, in urma centralizarii informatiilor primite, mai multe unitati scolare din judet vor trece la desfasurarea cursurilor online in zilele de vineri, 22 noiembrie, si luni, 25 noiembrie 2024.Decizia a fost luata pentru a asigura buna desfasurare a activitatilor educationale in conditii speciale.Unitatile scolare afectate sunt: Colegiul National "E. Teodoroiu" din Targu Jiu, Scoala ... citește toată știrea