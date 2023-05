Localitatea Tismana a fost declarata "zona cu risc seismic" sustine primarul Narcis Remetea. Din acest motiv s-a decis redeschiderea unei scoli ce a fost inchisa cu multi ani in urma, pentru a fi pregatita sa primeasca elevi in cazul in care vor aparea noi seisme si unitatile de invatamant din Tismana vor ceda, cum s-a intamplat in aceasta perioada.Vorbim in acest moment de o "scoala tampon" sustin autoritatile din Tismana. Este vorba de unitatea de invatamant din satul Vanata unde clopotelul ... citeste toata stirea